LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Italia a caccia di nuove medaglie nella madison (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI LOMBARDIA 13.09: La tedesca Friedrich si impone nella seconda batteria e si qualifica per la semifinale assieme alla belga Degrendele 13.05: Al via la seconda batteria con Shmeleva e Friedrich 13.04: La francese Gros si aggiudica la prima batteria battendo in volata la britannica Capewell 13.02: Partita la prima batteria 12.57: Gros e Capewell al via nella prima batteria del keirin donne. nella terza e ultima ci sarà Bissolati 12.53: In campo maschile solo i primi delle batterie in programma questa mattina si qualificheranno per le semifinali, poi saranno i repechages a definire la composizione delle finali. In campo femminile le prime due di ogni batterie si qualificano per la semifinale 12.50: Al ...

