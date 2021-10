LIVE/ Avellino-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tutto in una partita, 90? minuti per uscire dalla crisi ma soprattutto salvare la panchina. E’ questo l’obiettivo dell’Avellino di Piero Braglia che oggi pomeriggio – ore 17.30 – ospita al Partenio-Lombardi la Virtus Francavilla di Roberto Taurino. Oggi è il clou dopo una settimana tempestosa sotto ogni punto di vista. La sfida di questo pomeriggio sarà fondamentale per tanti aspetti: società, allenatore, ambiente e soprattutto giocatori. Mercoledì il comunicato stampa diffuso dalla squadra è stato chiaro con la promessa di dare il massimo in campo. Dopo le parole, ora serve passare ai fatti. Le formazioni ufficiali di Avellino-Virtus Francavilla: Avellino (4-3-3): Forte; ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tutto in una partita, 90? minuti per uscire dalla crisi ma soprattutto salvare la panchina. E’ questo l’obiettivo dell’di Piero Braglia che oggi pomeriggio – ore 17.30 – ospita al Partenio-Lombardi ladi Roberto Taurino. Oggi è il clou dopo una settimana tempestosa sotto ogni punto di vista. La sfida di questo pomeriggio sarà fondamentale per tanti aspetti: società, allenatore, ambiente e soprattutto giocatori. Mercoledì il comunicato stampa diffuso dalla squadra è stato chiaro con la promessa di dare il massimo in campo. Dopo le parole, ora serve passare ai fatti. Ledi(4-3-3): Forte; ...

