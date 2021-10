L’Italia si veste di verde contro il Belgio: giovani alle armi per Doha (Di sabato 9 ottobre 2021) Punti chiave per il sorteggio. L’Italia cerca la vittoria contro il Belgio in una finalina che vale molto di più. Tanti i giovani in campo Domenica alle 15 L’Italia scende in campo contro il Belgio all’Allianz Stadium di Torino. Il match, valido per la “finalina” tra terzo e quarto posto di Nations League, ha un peso fondamentale in ottica ranking Fifa e qualificazioni al Mondiale in Qatar. Linea verde degli azzurri La seduta di allenamento odierna sarà fondamentale per mister Mancini. L’allenatore delL’Italia approfitterà degli ultimi incontro in vista della finalina per capire come organizzare i suoi uomini in gara. Ad oggi sembra inamovibile la presenza ... Leggi su zon (Di sabato 9 ottobre 2021) Punti chiave per il sorteggio.cerca la vittoriailin una finalina che vale molto di più. Tanti iin campo Domenica15scende in campoilall’Allianz Stadium di Torino. Il match, valido per la “finalina” tra terzo e quarto posto di Nations League, ha un peso fondamentale in ottica ranking Fifa e qualificazioni al Mondiale in Qatar. Lineadegli azzurri La seduta dinamento odierna sarà fondamentale per mister Mancini. L’natore delapprofitterà degli ultimi inin vista della finalina per capire come organizzare i suoi uomini in gara. Ad oggi sembra inamovibile la presenza ...

