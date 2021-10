Limbiate | tenta di dar fuoco alla moglie | il figlio lo fa arrestare | FOTO

Advertising

#Monza, #Limbiate, tenta di dare fuoco alla moglie con la benzina: arrestato 40enne

(Monza) - Tragedia sfiorata a, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 40 anni ha dato fuoco alla moglie dopo una lite, nel loro appartamento. Solo la prontezza della donna, che si è immediatamente tolta i vestiti ...L'uomo, un 40enne di nazionalità ucraina, incensurato e da anni residente a, al termine di una lite con la moglie si è procurato una tanica di benzina per darle fuoco. Prima ha gettato il ...La prontezza della donna nel togliere i vestiti ha permesso di evitare il peggio. A lanciare l'allarme è stato il figlio ...Un uomo quarantenne è stato arrestato a Limbiate dopo aver gettato della benzina sul corpo della moglie e tentato di darle fuoco. La donna sta bene. Un litigio furibondo che stava per concludersi in t ...