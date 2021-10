Libano, rete elettrica in blackout: le due principali centrali rimaste senza carburante. “Situazione può durare per giorni” (Di sabato 9 ottobre 2021) In Libano è conto alla rovescia per conoscere gli esiti dell’incontro che si terrà a novembre tra il governo e il Fondo monetario internazionale per l’accesso del Paese ai fondi di salvataggio. Ma la crisi economica continua a colpire senza sosta la popolazione: oggi la rete elettrica è andata in blackout in tutto il Paese, visto che le due principali centrali sono rimaste senza carburante, con la produzione che, di conseguenza, è scesa sotto i 200 megaWatt. Una Situazione, questa, che potrebbe durare per giorni, come riporta Sky News che cita fonti ufficiali libanesi, e che potrebbe di nuovo scatenare le proteste della popolazione, sempre più in difficoltà a causa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Inè conto alla rovescia per conoscere gli esiti dell’incontro che si terrà a novembre tra il governo e il Fondo monetario internazionale per l’accesso del Paese ai fondi di salvataggio. Ma la crisi economica continua a colpiresosta la popolazione: oggi laè andata inin tutto il Paese, visto che le duesono, con la produzione che, di conseguenza, è scesa sotto i 200 megaWatt. Una, questa, che potrebbeper, come riporta Sky News che cita fonti ufficiali libanesi, e che potrebbe di nuovo scatenare le proteste della popolazione, sempre più in difficoltà a causa di ...

