Advertising

HuffPostItalia : Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - Mirarch3 : RT @HuffPostItalia: Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - PuniFra : RT @ElioLannutti: Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - ElioLannutti : Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - FirenzePost : Libano al buio: black out totale. centrali elettriche senza carburante -

Ultime Notizie dalla rete : Libano buio

Ilè al. Un blackout sta interessando il Paese dei cedri e la situazione non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore. Infatti a causare l'interruzione di elettricità è stata la ...15.55al,blackout "durerà giorni" Ilè immerso in un blackout totale. La rete elettrica è stata completamente bloccata, dopo che i due principali impianti del Paese, Al - Zahrani e Deir ...Il Libano è totalmente al buio e potrebbe rimanere senza energia elettrica. L’interruzione totale della rete elettrica è arrivata dopo l’esaurimento del carburante nelle due principali centrali elettr ...Le due principali centrali sono rimaste senza carburante. Il Libano costretto al blackout forse per diversi giorni: Beirut al collasso ...