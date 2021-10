“L’ha deciso nel cuore della notte”. Amedeo Goria, le foto della fidanzata col pancino poi la confessione (Di sabato 9 ottobre 2021) Sta succedendo di tutto al ‘GF Vip 6’ e Amedeo Goria è uno dei concorrenti maggiormente protagonisti di fatti clamorosi. Durante la puntata in diretta di Alfonso Signorini è stato messo al corrente di una vicenda, che se confermata, aprirebbe a scenari inattesi. La sua compagna Vera Miales è stata beccata con un pancino sospetto nei giorni scorsi e stando ad alcune indiscrezione aspetterebbe un bebè. L’ex di Maria Teresa Ruta è rimasto molto sorpreso da questa notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno. In un primo momento ha commentato così queste voci: “Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia. Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino di 1 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Sta succedendo di tutto al ‘GF Vip 6’ eè uno dei concorrenti maggiormente protagonisti di fatti clamorosi. Durante la puntata in diretta di Alfonso Signorini è stato messo al corrente di una vicenda, che se confermata, aprirebbe a scenari inattesi. La sua compagna Vera Miales è stata beccata con unsospetto nei giorni scorsi e stando ad alcune indiscrezione aspetterebbe un bebè. L’ex di Maria Teresa Ruta è rimasto molto sorpreso da questa notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno. In un primo momento ha commentato così queste voci: “Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia. Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino di 1 ...

Advertising

pdnetwork : La Corte Costituzionale della #Polonia ha deciso che ogni atto normativo dell’#Ue deve sottostare alla legge polacc… - stebellentani : L’Inter ha sempre tutti i media contro, non é accettato che un episodio dubbio possa venire deciso in altro modo ch… - humkic_ilma : @forawhile____ Oddio lulù regina anche meno...solo perchè Sole ha deciso di sotterrare l'ascia di guerra perché ha… - emanuelewolves : RT @EssereAnimali: Anche il quotidiano spagnolo @eldiarioes ha deciso di diffondere la nostra indagine shock in un allevamento di mucche pr… - Babs111264 : RT @EssereAnimali: Anche il quotidiano spagnolo @eldiarioes ha deciso di diffondere la nostra indagine shock in un allevamento di mucche pr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha deciso L’Onu ha deciso: “L’accesso a un ambiente pulito e sano è un diritto fondamentale” Il Fatto Quotidiano