L’ex Ilva blocca l’accesso ai lavoratori senza Green pass da lunedì. I sindacati: «Inaccettabile» (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ex Ilva blocca l’accesso ai lavoratori senza Green pass e a Taranto scoppia un caso. L’agenzia di stampa Agi scrive che in una lettera al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, i sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm affermano che Acciaierie Italia «disattendendo a quanto previsto dal dl e dalla procedura interna, ha inviato una comunicazione ai lavoratori sprovvisti di Green pass disponendo, a partire dal prossimo lunedì 11 ottobre 2021, la disattivazione del badge e la collocazione in cassa integrazione ordinaria guadagni». «Riteniamo Inaccettabile – sostengono i sindacati – l’atteggiamento di Acciaierie d’Italia che ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021)aie a Taranto scoppia un caso. L’agenzia di stampa Agi scrive che in una lettera al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, imetalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm affermano che Acciaierie Italia «disattendendo a quanto previsto dal dl e dalla procedura interna, ha inviato una comunicazione aisprovvisti didisponendo, a partire dal prossimo11 ottobre 2021, la disattivazione del badge e la collocazione in cassa integrazione ordinaria guadagni». «Riteniamo– sostengono i– l’atteggiamento di Acciaierie d’Italia che ...

Advertising

newsfinanza : Ex Ilva, si ferma l’Altoforno 4 Rischio stop per Afo1 e Afo2 - vincenzo9718 : @fernandocazzato Va bhe non ti credere che qui da me a Trapani (Sicilia) sia come Bolzano eh, l'unico pregio è che… - Riparte_Italia : Alessandro Banzato (presidente Federacciai): «C’è bisogno che l’ex Ilva torni a livelli produttivi più alti» - PugliaStream : Ex Ilva, si ferma l’Altoforno 4 Rischio stop per Afo1 e Afo2 - cronachelucane : EX ILVA: SINDACATI FERMATA TEMPORANEA - Da ieri sera è fermo l’Altoforno 4 dello stabilimento siderurgico di Tarant… -