Levante è incinta | grande gioia per la cantante siciliana | la prima foto del pancino pubblicata su Instagram

(Di sabato 9 ottobre 2021)ha annunciato pochi giorni fa di esseredel suo primo bebè, frutto dell’amore con il compagno Pietro Palumbo. Laha condiviso un lungo messaggio indirizzato alla creatura che ha in ventre e, poche ore fa, ha mostrato per lavolta i lineamenti del. Uno scatto in cui ha voluto mostrarsi in tutta la sua eleganza e che ha inevitabilmente fatto il pieno di like.: l’annuncio dellasuper la cantautrice, protagonista del Festival di Sanremo 2020 con la canzone Tikibombom. È il 27 settembre quando, attraverso il proprio profilo ...

myliebes : RT @annamsalvati: Abbiamo finito con le foto incinta di Paola Turani e ora iniziamo con quelle di Levante

ha annunciato da poco la sua gravidanza su Instagram e ora si mostra per la prima volta con il pancino da, indossando un abito griffato Dolce e Gabbana . La cantante si mostra in ..., la dolce attesa e le prime foto del pancino sul profilo Instagram. Al suo fianco, in questa nuova e splendida avventura, c'è Pietro Palumbo. La cantante, che ha scritto un dolcissimo ...In dolce attesa al quinto mese di gravidanza, la cantante siciliana mostra sul suo account per la prima volta la pancia mentre si prepara davanti allo specchio ...Levante si mostra con un bellissimo abito nero a sirena di D&G che le mette in risalto la pancia dei primi mesi di gravidanza, la cantante è splendida e in ottima forma ...