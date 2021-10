Letta “Tornati in sintonia con il Paese, vinceremo i ballottaggi” (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto in grandi città come Milano, Bologna e Napoli. Abbiamo vinto anche alle suppletive nel collegio Toscana 12 e a Primavalle. Abbiamo perso in Calabria, in una difficilissima sfida che la nostra candidata, Amalia Bruni, ha affrontato con grande generosità e determinazione. Vittorie per noi tutti importanti perchè dimostrano che siamo Tornati in sintonia con il Paese, dal Nord al Centro, fino al Sud”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un messaggio ai militanti.“Abbiamo scelto di privilegiare l'unità: nel Partito Democratico come nel centrosinistra e, poi, nel Paese. Abbiamo dimostrato che le destre si possono battere: si vince se si allarga la coalizione e si portano avanti proposte concrete, offrendo ai cittadini soluzioni e candidati credibili”, aggiunge. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto in grandi città come Milano, Bologna e Napoli. Abbiamo vinto anche alle suppletive nel collegio Toscana 12 e a Primavalle. Abbiamo perso in Calabria, in una difficilissima sfida che la nostra candidata, Amalia Bruni, ha affrontato con grande generosità e determinazione. Vittorie per noi tutti importanti perchè dimostrano che siamoincon il, dal Nord al Centro, fino al Sud”. Così il segretario del Pd, Enrico, in un messaggio ai militanti.“Abbiamo scelto di privilegiare l'unità: nel Partito Democratico come nel centrosinistra e, poi, nel. Abbiamo dimostrato che le destre si possono battere: si vince se si allarga la coalizione e si portano avanti proposte concrete, offrendo ai cittadini soluzioni e candidati credibili”, aggiunge. Per ...

