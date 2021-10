L’Eredità 9 ottobre 2021 | Francesca alla terza Ghigliottina non indovina la parola

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 9 ottobre 2021)è arrivata per laseratacon 210.000 euro diventati dopo i vari dimezzamenti 26.250 euro (la campionessa è riuscita ad evitare lasolo in due occasione). Durante la puntata del 9si è trovata a giocare con le seguenti parole: Fantasia Casa Attenzione Base Forno. E così lascelta dcampionessa per lavolta giunta al gioco finale deè stata Colonna. Una scelta discretamente forzata, al netto forse di un paio di opzioni. Mentre lavincente scelta dagli autori è Prodotto. Prodotto di Fantasia Prodotto per la Casa. Attenzione per il Prodotto. Prodotto Base (come il ...