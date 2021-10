Lego Titanic, ricostruzione spettacolare: sarà il set più grande di sempre (FOTO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Lego ha annunciato che nei negozi di tutto il mondo sarà possibile acquistare il più grande set mai creato dall’azienda di giocattoli danese. Ecco di cosa si tratta. Lego (AdobeStock)E’ impossibile negare come la società danese abbia catturato l’attenzione di grandi e piccini. Con quasi 90 anni di attività, l’azienda Lego Group regna nello spazio del business come uno dei produttori di giocattoli più iconici del mondo. Billund, la città in cui è nata l’azienda, è una destinazione turistica e la società si è trasformata in un gigante dell’industria. Nel 2019, attraverso KIRKBI, il colosso dei giochi ha comprato la Merlin Entertainments, la proprietaria del museo delle cere e del parco divertimenti Gardaland. Lego ricrea il Titanica: è il set più ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021)ha annunciato che nei negozi di tutto il mondopossibile acquistare il piùset mai creato dall’azienda di giocattoli danese. Ecco di cosa si tratta.(AdobeStock)E’ impossibile negare come la società danese abbia catturato l’attenzione di grandi e piccini. Con quasi 90 anni di attività, l’aziendaGroup regna nello spazio del business come uno dei produttori di giocattoli più iconici del mondo. Billund, la città in cui è nata l’azienda, è una destinazione turistica e la società si è trasformata in un gigante dell’industria. Nel 2019, attraverso KIRKBI, il colosso dei giochi ha comprato la Merlin Entertainments, la proprietaria del museo delle cere e del parco divertimenti Gardaland.ricrea ila: è il set più ...

Bron_ElGram : Il mastodontico Titanic fatto di Lego - AlessandroPillo : RT @HDblog: RMS Titanic, 9.090 pezzi per il set più grande di Lego: in vendita da novembre - HDblog : RT @HDblog: RMS Titanic, 9.090 pezzi per il set più grande di Lego: in vendita da novembre - GianlucaOdinson : Titanic, arriva l'incredibile set LEGO da più di 9000 pezzi! - womenseparatism : Pensando al set della lego di 9090 pezzi del titanic in vendita alla modica cifra di 630€ -