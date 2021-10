Lega, Renzi: “Vicenda Morisi spiattellata sui giornali in modo vergognoso” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Come sapete sono stato vittima della Bestia leghista in molte circostanze. E non mi sfugge che il capo della bestia – assieme a Salvini – fosse Luca Morisi. Non posso certo definirlo un amico, insomma. Ma proprio per questo trovo vergognoso il modo con il quale la Vicenda Morisi è stata spiattellata sui giornali. Partecipare a ‘festini gay’ non è reato, ma la vita privata di Morisi è stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua E-News. “Si dirà: chi di Bestia ferisce, di Bestia perisce. Vero. Ma questa non è civiltà, questa è la barbarie. Abbiamo superato da secoli la filosofia della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. I media, prima ancora che gli investigatori, ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) “Come sapete sono stato vittima della Bestia leghista in molte circostanze. E non mi sfugge che il capo della bestia – assieme a Salvini – fosse Luca. Non posso certo definirlo un amico, insomma. Ma proprio per questo trovoilcon il quale laè statasui. Partecipare a ‘festini gay’ non è reato, ma la vita privata diè stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato”. Lo scrive Matteonella sua E-News. “Si dirà: chi di Bestia ferisce, di Bestia perisce. Vero. Ma questa non è civiltà, questa è la barbarie. Abbiamo superato da secoli la filosofia della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. I media, prima ancora che gli investigatori, ...

