Lecco-Padova | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)in campo al “Rigamonti-Ceppi” nel pomeriggio a partire dalle 17.30, per l’ottava giornata del campionato diC girone A. La capolista vuole tornare a correre, ma i padroni di casa non sono squadra facile da affrontare. Ecco come i due tecnici potrebbero iniziare la sfida. Statistiche e curiosità diIl, che in classifica ha 12 punti e occupa la 6a posizione (4 vittorie, 3 sconfitte), è reduce dalla sconfitta esterna subita sul campo del Fiorenzuola. A decidere per 2-1 la gara in favore dei rossoblù, ci hanno pensato i gol di Bruschi e Tommasini per i padroni di casa ed Enrici per la formazione di Zironelli. La squadra lombarda, nel dettaglio, nelle ultime 6 giornate ha raccolto 12 punti ed è sempre andata in gol. Il ...