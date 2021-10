Le Storie Siamo Noi, Noemi: «Quando tua figlia ha la leucemia» (Di sabato 9 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Lina, ex detenuta: «Il carcere mi ha fatto scoprire la vita» Matilde si è sottoposta a cicli di chemioterapia per diversi mesi. «Grazie al sostegno dei medici, il personale sanitario e tante persone care non abbiamo mai smesso di intravedere la luce alla fine del tunnel». E quel giorno è arrivato, lo scorso 13 agosto, quando Matilde ha concluso il ciclo di chemioterapie. La leonessa ha vinto la sua battaglia: remissione completa della malattia. Quel giorno è nata per la seconda volta e insieme alla sua famiglia ha dato vita a un nuovo corso della propria vita. «Spero che la mia voce possa aiutare tante famiglie a non nascondersi, a non vivere la malattia come un tabù. Non siete soli. A volte la luce può essere più forte dell’ombra. S’intravede nel sorriso delle persone che sono al nostro fianco, dei medici, dei nostri figli», continua Noemi ricordando le parole dell’oncologa che ha accompagnato Matilde durante la malattia. «Quando si vedono bambini senza capelli non bisogna impietosirsi, perché quei bambini sono dei veri e propri guerrieri senza maschera». Potete scriverci la vostra storia via Whatsapp qui: +393472156843 Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Lina, ex detenuta: «Il carcere mi ha fatto scoprire la vita» Matilde si è sottoposta a cicli di chemioterapia per diversi mesi. «Grazie al sostegno dei medici, il personale sanitario e tante persone care non abbiamo mai smesso di intravedere la luce alla fine del tunnel». E quel giorno è arrivato, lo scorso 13 agosto, quando Matilde ha concluso il ciclo di chemioterapie. La leonessa ha vinto la sua battaglia: remissione completa della malattia. Quel giorno è nata per la seconda volta e insieme alla sua famiglia ha dato vita a un nuovo corso della propria vita. «Spero che la mia voce possa aiutare tante famiglie a non nascondersi, a non vivere la malattia come un tabù. Non siete soli. A volte la luce può essere più forte dell’ombra. S’intravede nel sorriso delle persone che sono al nostro fianco, dei medici, dei nostri figli», continua Noemi ricordando le parole dell’oncologa che ha accompagnato Matilde durante la malattia. «Quando si vedono bambini senza capelli non bisogna impietosirsi, perché quei bambini sono dei veri e propri guerrieri senza maschera». Potete scriverci la vostra storia via Whatsapp qui: +393472156843

