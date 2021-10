Le storie di successo della nuova generazione di italiani di origine straniera (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi sono i nuovi leader nella società multiculturale in Italia? Dopo l’edizione pilota del 2020, Nuove Radici World torna a raccontare la leadership delle nuove generazioni di italiani e italiane di origine straniera nel corso del ciclo di workshop di diversity leadership, sostenuti dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Milano. Quest’anno il focus degli appuntamenti sulla diversity leadership sarà accompagnato dalle ispirazioni che arrivano da entrambi i versanti dell’Atlantico e sarà esplorato nel corso di cinque giornate tematiche che coinvolgeranno altrettante città. Si parte da Milano il 29 ottobre, per approdare poi a Parma, Genova, Vicenza, Padova e Torino. Non è scontato avere le idee chiare su come valorizzare il proprio talento. Per questo Nuove Radici ha invitato gli stessi protagonisti della ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi sono i nuovi leader nella società multiculturale in Italia? Dopo l’edizione pilota del 2020, Nuove Radici World torna a raccontare la leadership delle nuove generazioni die italiane dinel corso del ciclo di workshop di diversity leadership, sostenuti dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Milano. Quest’anno il focus degli appuntamenti sulla diversity leadership sarà accompagnato dalle ispirazioni che arrivano da entrambi i versanti dell’Atlantico e sarà esplorato nel corso di cinque giornate tematiche che coinvolgeranno altrettante città. Si parte da Milano il 29 ottobre, per approdare poi a Parma, Genova, Vicenza, Padova e Torino. Non è scontato avere le idee chiare su come valorizzare il proprio talento. Per questo Nuove Radici ha invitato gli stessi protagonisti...

