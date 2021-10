Le coperte che avvolgono Piazza Maggiore a Bologna contro la violenza sulle donne

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Piccolequadrate di lana, dalla lunghezza di 50 centimetri, accostate l’una all’altra, ricoprono il Crescentone in. L’iniziativa di “Viva Vittoria”, un progetto nato nel 2015 per condividere con lel’idea che la“si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita”, colora il centro storico del capoluogo emiliano. Un progetto che prevede, con qualsiasi tecnica, la realizzazione di quadrati di lana per realizzare un’opera collettiva al fine di sensibilizzare quante più persone sul tema. “Come forma di espressione – spiega l’associazione – è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo del sé. Un fare condiviso che produce possibilità di vita”. Quest’anno l’evento ...