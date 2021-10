Lazio, bilancio in negativo per 25,6 milioni. Aumento dei costi di circa 60 milioni (Di sabato 9 ottobre 2021) La Lazio ha ufficializzato il bilancio al 30 giugno del 2021. La perdita netta del club è di 24,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 15,8 milioni di passivo dell’esercizio precedente. La Gazzetta dello Sport riporta qualche dato. “Da segnalare che i costi totali si sono attestati a 196,4 milioni con un incremento sull’esercizio precedente di 59,35 milioni. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 25,31 milioni con un miglioramento di 24,48 milioni rispetto al 30 giugno 2020. Curiosità. Confermati (il club non li aveva ancora ufficializzati) i prolungamenti contrattuali di Immobile (fino al 2026) e di Acerbi (fino al 2025). Spiccano poi i 20 milioni spesi per Muriqi e i 12 per Akpa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Laha ufficializzato ilal 30 giugno del 2021. La perdita netta del club è di 24,2di euro, in peggioramento rispetto ai 15,8di passivo dell’esercizio precedente. La Gazzetta dello Sport riporta qualche dato. “Da segnalare che itotali si sono attestati a 196,4con un incremento sull’esercizio precedente di 59,35. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 25,31con un miglioramento di 24,48rispetto al 30 giugno 2020. Curiosità. Confermati (il club non li aveva ancora ufficializzati) i prolungamenti contrattuali di Immobile (fino al 2026) e di Acerbi (fino al 2025). Spiccano poi i 20spesi per Muriqi e i 12 per Akpa ...

