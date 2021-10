Lazio, arriva il rinnovo di Raul Moro (Di sabato 9 ottobre 2021) La Lazio dimostra piena fiducia a Raul Moro : il giovane portoghese è stato uno dei ragazzi lanciati in questa stagione e visto il buon impatto con la prima squadra ha firmato un rinnovo di contratto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladimostra piena fiducia a: il giovane portoghese è stato uno dei ragazzi lanciati in questa stagione e visto il buon impatto con la prima squadra ha firmato undi contratto ...

Lazio, arriva il rinnovo di Raul Moro Quotidiano.net Lazio, arriva il rinnovo di Raul Moro Roma, 9 ottobre 2021 - La Lazio dimostra piena fiducia a Raul Moro: il giovane portoghese è stato uno dei ragazzi lanciati in questa stagione e visto il buon impatto con la prima squadra ha firmato un ...

Lazio, Immobile e Acerbi rinnovano. Francia, un positivo Le firme dei due calciatori sono arrivate in estate. Maxi squalifica ai giocatori del Boca Juniors. Rabiot ha il Covid. Pole di Bottas al Gp di Turchia ...

