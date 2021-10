Lavoro, Brunetta: con rientro in presenza Pil 2021 +6,2 - 6,3% (Di sabato 9 ottobre 2021) Il rientro in presenza al Lavoro porterà ad un impulso dei consumi nelle città che fa pensare ad un ultimo trimestre di quest'anno "boom" e quindi il Pil 2021 "molto probabilmente non sarà il 6% ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilinalporterà ad un impulso dei consumi nelle città che fa pensare ad un ultimo trimestre di quest'anno "boom" e quindi il Pil"molto probabilmente non sarà il 6% ma ...

Advertising

sole24ore : ?? #Pa, niente scatti di anzianità per chi non ha il #greenpass: - fattoquotidiano : Decisioni sbagliate. Il ministro vuole rimandare in ufficio quasi tutti i dipendenti pubblici denigrando il lavoro… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Funzione pubblica Brunetta: 'Con il ritorno al lavoro in presenza nella p.a. molto probabilmente… - Ecatetriformis : RT @_andrea1210: Pubblico impiego e smart working, il ministro #Brunetta: 'Il ritorno al lavoro in presenza spingerà il PIL 2021 a +6,2%'… - europaverde_it : RT @AngeloBonelli1: #Brunetta nemico dell’innovazione nella P.A. annuncia che con la fine dello #smartworking aumenterà #Pil e torneremo al… -