Laura Torrisi | perché lei e Pieraccioni si sono lasciati

Advertising

zazoomblog : Il dramma di Laura Torrisi: “Ho sofferto tanto mi ha aiutato mia figlia Martina” - #dramma #Laura #Torrisi:… - _Sport_Calcio_ : Una mamma, un’attrice e ora anche scrittrice ?? La bellissima Laura Torrisi vi aspetta oggi a #Verissimo dalle 16.30… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Una mamma, un’attrice e ora anche scrittrice ?? La bellissima Laura Torrisi vi aspetta oggi a #Verissimo dalle 16.30 su #C… - lifestyleblogit : Laura Torrisi e la malattia: 'E' stata dura' - - fisco24_info : Laura Torrisi e la malattia: 'E' stata dura': L'attrice a Verissimo: 'Endometriosi è cronica e invalidante, sia psi… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Leggi anche - > Non tutti lo sanno, ma la prima volta in tv dirisale a 23 anni fa: bellissima! Sapete, però, qual è il suo soprannome? Non tutti lo sanno, ma Alessio Sakara si fa anche ...Nel nuovo appuntamento con il talk show , condotto da Silvia Toffanin , saranno ospiti Leonardo Spinazzola ,, Eseosa Fostine Desalu , Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara , e la ...“E’ stata dura, ho vissuto momenti brutti”. Laura Torrisi, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 2021, racconta le difficoltà per convivere con l’endometriosi. “Entrare e uscire dalla ...Sapete perché Alessio Sakara ha come soprannome 'Il legionario'? A svelare il motivo, è il diretto interessato: non l'avreste mai detto.