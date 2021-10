Laura Torrisi parla della malattia a Verissimo: “E’ stato durissimo” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attrice Laura Torrisi racconta al programma Verissimo la sua battaglia ogni giorno contro l’endometriosi, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro. Laura Torrisi è oggi 9 ottobre tra gli ospiti del programma “Verissimo”. L’attrice si è raccontata alla conduttrice, Silvia Toffanin, la lunga storia della sua malattia. Torrisi infatti soffre di endometriosi, una malattia che l’ha fatto soffrire molto fisicamente, ma soprattutto mentalmente perchè ha temuto di non poter mai diventare mamma. La felice scoperta è quando è rimasta incita di sua figlia Martina, che oggi ha 11 anni ed è il suo centro del mondo. Grazie al supporto del suo ex marito Leonardo Pieraccioni, afferma di aver trovato la forza ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attriceracconta al programmala sua battaglia ogni giorno contro l’endometriosi, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro.è oggi 9 ottobre tra gli ospiti del programma “”. L’attrice si è raccontata alla conduttrice, Silvia Toffanin, la lunga storiasuainfatti soffre di endometriosi, unache l’ha fatto soffrire molto fisicamente, ma soprattutto mentalmente perchè ha temuto di non poter mai diventare mamma. La felice scoperta è quando è rimasta incita di sua figlia Martina, che oggi ha 11 anni ed è il suo centro del mondo. Grazie al supporto del suo ex marito Leonardo Pieraccioni, afferma di aver trovato la forza ...

