Laura Torrisi ha scoperto endometriosi | celiachia e noduli al seno nello stesso momento

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 ottobre 2021)torna a parlare dell’, a Verissimo, nel suo libro, questa volta è decisa a fare comprendere a tutti quanto sia invalidante questa malattia. Ne soffrono tantissime donne ma a molte non viene diagnosticata. Aè stata diagnosticata nel 2009 e in quelloanno hadi avere lae anche deial. Tutto meno grave dell’ma quel periodo deve essere stato terribile per lei. Si commuove guardando il video di sua figlia Martina, quasi undicenne e nata dalla storia d’amore con Leonardo Pieraccioni. E’ lei la sua forza, è nata quando credeva che non sarebbe mai diventata mamma per colpa della ...