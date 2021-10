Latina | tentano di bruciare la casa del candidato di centrosinistra Fabio D’Achille | alta la tensione per il ballottaggio

(Di sabato 9 ottobre 2021) I cittadini entravano e uscivano dalle urne, la scelta del nuovo sindaco disarebbe dovuto essere l’unico motivo di apprensione per i candidati. E invece non è andata così, perché ignoti hanno cercato diladi. Il consigliere comunale uscente diBene Comune, la civica del sindaco Damiano Coletta, ha sporto ha presentato una denuncia dopo l’incendio del 3 ottobre scorso. Adesso il caso è nelle mani della Digos che sta indagando. Tensioni durante la campagna elettorale: il casoMai come quest’anno il capoluogo pontino si è trovato alle prese con una delle campagne elettorali più dure della storia. Il sindaco uscente cerca il bis, sostenuto anche dal Pd, e Zaccheo dopo undici anni sta tentando il terzo mandato per ...

Ne è convinto Fabio D'Achille , consigliere comunale uscente diBene Comune, la civica del sindaco Damiano Coletta , e presidente della commissione comunale cultura, sport e turismo, ...