L'analisi – Dalla Brexit alla transizione ecologica: gli ostacoli di approvvigionamento e l'incapacità dei governi di prevedere le crisi (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo due settimane di code interminabili alle pompe di benzina, litigi tra automobilisti e valanghe di insulti sui social media, il governo di Boris Johnson ha deciso di mobilitare l'esercito. Sono i soldati che stanno riempiendo di carburante i serbatoi dei benzinai, ma se temporaneamente l'uso delle forze armate ha funzionato, rimane il fatto che nel Regno Unito post Brexit si è verificata una crisi di economia della carenza. Chi è giovane non conosce questo fenomeno. Le crisi di economia della carenza erano tipiche dei regimi comunisti, non avevano molto a che fare con il sistema di produzione, piuttosto erano il prodotto della sfiducia della popolazione nei confronti di chi era al potere. Ad esempio, si diffondeva la voce che mancava la carta igienica e tutti si precipitavano ad acquistarne delle scorte, qualcuno raccontava di non ...

