(Di sabato 9 ottobre 2021) Dal paracetamolo all e benzodiazepine . Pillole, ma non solo: c'è chi tenta di togliersi la vita anche bevendo mezzo flacone di bagnoschiuma, di shampoo o ricorrendo alla candeggina . Secondo un'...

Advertising

qn_giorno : L'allarme: suicidi fra i giovanissimi, tentativi raddoppiati nel 2021 - unebanazionale : 'La salute mentale di bambini e ragazzi è un emergenza!'. Aumentano i casi di #dca e tentarti suicidi. Domani… - TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: La psicologa Maria Rita Parsi: 'Troppi suicidi infantili. Allarme contagio emotivo' - Carlino_Bologna : La psicologa Maria Rita Parsi: 'Troppi suicidi infantili. Allarme contagio emotivo' - qn_carlino : La psicologa Maria Rita Parsi: 'Troppi suicidi infantili. Allarme contagio emotivo' -

Ultime Notizie dalla rete : allarme suicidi

Il Giorno

Dal paracetamolo all e benzodiazepine . Pillole, ma non solo: c'è chi tenta di togliersi la vita anche bevendo mezzo flacone di bagnoschiuma, di shampoo o ricorrendo alla candeggina . Secondo un'..."Nell'ultimo mese siamo arrivati già a quattroinfantili, un segnale allarmante che non può essere sottovalutato". La tragedia di San Donato non è certamente passata inosservata a Maria Rita Parsi, psicologa, scrittrice e componente dell'...Dal paracetamolo alle benzodiazepine. Pillole, ma non solo: c'è chi tenta di togliersi la vita anche bevendo mezzo flacone di bagnoschiuma, di shampoo o ricorrendo alla candeggina. Secondo un'analisi ...La psicologa Maria Rita Parsi: "Quattro ragazzini si sono uccisi nell’ultimo mese. Telefoni e social possono essere devastanti, serve una cultura del virtuale" ...