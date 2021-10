La tv delle imposture | sul piccolo schermo i teoremi giudiziari diventano affascinanti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 ottobre 2021) E venne il giorno in cui qualcuno, invece di lasciarsi sedurre, smascherò la grande impostura. Tre magistrati picconano il circo mediatico-o, condannano la spettacolarizzazione del dolore, prendono le distanze dai fabbricatori di verità fasulle. Sarebbe auspicabile che quanto accaduto nell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo, nel Trapanese, fosse solo l’inizio. Chissà, al momento è purtroppo l’eccezione che conferma la regola della manipolazione dell’opinione pubblica. Il procuratore di Marsala Vincenzo Pantaleo e i sostituti Roberto Piscitello e Giuliana Rana hanno chiesto l’archiviazione per quattro indagati. Sono Anna Corona, mamma di Jessica Pulizzi, la ragazza processata e assolta con sentenza definitiva per il rapimento, e Giuseppe Della Chiave. Due nomi divenuti familiari al grande pubblico su cui i media si ...