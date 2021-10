La transizione energetica e quell’assist alla Cina sulle terre rare (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel 2010 le terre rare hanno visto i loro prezzi aumentare vertiginosamente, dal 300% a punte fino al 4000%. In quel periodo era in corso un braccio di ferro politico in merito alla sovranità delle isole Senkaku, contese da Cina, Giappone e Taiwan. alla fine, il blocco delle esportazioni cinesi verso Tokyo provocò uno choc InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel 2010 lehanno visto i loro prezzi aumentare vertiginosamente, dal 300% a punte fino al 4000%. In quel periodo era in corso un braccio di ferro politico in meritosovranità delle isole Senkaku, contese da, Giappone e Taiwan.fine, il blocco delle esportazioni cinesi verso Tokyo provocò uno choc InsideOver.

