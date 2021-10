“La scuola cattolica” | “Ezio Bosso” | “A Chiara” | tante uscite al cinema | forte segno di ripresa

(Di sabato 9 ottobre 2021) Da proini speciali limitate a pochi giorni a progetti, approdati già il mese scorso alla 78a edizione della Mostra deldi Venezia, ilriparte con nuove attesissime. Tra tutte, debutta La, basato sull’omonimo romanzo di Edoardo Albinati (Premio Strega 2016) e diretto da Stefano Mordini. Il lungometraggio è al centro del dibattito pubblico dopo aver ottenuto il divieto per i minori di 18 anni. L’opera, presentata fuori concorso a Venezia78, ripercorre la drammatica vicenda del Massacro del Circeo, tra le pagine più oscure della cronaca italiana. In sala a partire dal 7 ottobre, il film è solo uno dei diversi titoli che in questi giorni hanno fatto il loro debutto sul grande schermo. I titoli usciti aldi recente: i film ...

Advertising

valigiablu : Il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni, le foto della superstite diciassettenne diffuse ovunq… - ciropellegrino : La storia di Donatella Colasanti e di quello che ha passato sono conosciute solo in parte. Il massacro del Circeo… - repubblica : 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' - twilight_townn : RT @valigiablu: Il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni, le foto della superstite diciassettenne diffuse ovunque | @er… - CinemaMorbegno : CINEMA 3: Sabato 9 e Domenica 10/10 'LA SCUOLA CATTOLICA' V.M. 18 anni Spettacoli ore 21.15 Cast: Benedetta Porcar… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola cattolica

Artribune

LEGGI : la recensione Seconda posizione per La, con 87 mila euro (un'ottima media per sala) e un totale di 160 mila euro, mentre al terzo posto Dune raccoglie 72 mila euro e supera ...No Time to Die si conferma primo al box office. Lamantiene il secondo ...Il film è stato vietato alla visione ai minori di 18 anni dal Ministero della Cultura . Nel cast tanti attori famosi come Scamarcio , Gifuni e Valeria Golino . Dove vedere La scuola cattolica, stream ...Inaugurata a Milano l’opera murale e l’app di realtà aumentata realizzata nell’ambito del progetto UIA • Città di Milano, nato con l'obiettivo di dare risposte efficaci e integrate ai bisogni dei mino ...