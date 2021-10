La Scala di Milano pronta a riempirsi di nuovo: da oggi in vendita biglietti per capienza piena (Di sabato 9 ottobre 2021) La Scala di Milano si prepara a riempirsi di pubblico da lunedì 11 ottobre, da quando cioè i teatri torneranno a capienza piena con la fine delle restrizioni anti Covid sul distanziamento e gli spettatori potranno passare da circa mille a duemila, come stabilito dall’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Sono infatti in vendita da oggi i biglietti per tutti i posti disponibili, anche per gli spettacoli che avevano registrato il soldout con la capienza prevista al 50% a partire dal Barbiere di Siviglia in programma lunedì e dalle repliche del balletto Madina con Roberto Bolle. Leggi anche... Covid, capienza al 100% di cinema e teatri in zona bianca Cts: "Possibile graduale riapertura delle ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladisi prepara adi pubblico da lunedì 11 ottobre, da quando cioè i teatri torneranno acon la fine delle restrizioni anti Covid sul distanziamento e gli spettatori potranno passare da circa mille a duemila, come stabilito dall’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Sono infatti indaper tutti i posti disponibili, anche per gli spettacoli che avevano registrato il soldout con laprevista al 50% a partire dal Barbiere di Siviglia in programma lunedì e dalle repliche del balletto Madina con Roberto Bolle. Leggi anche... Covid,al 100% di cinema e teatri in zona bianca Cts: "Possibile graduale riapertura delle ...

Advertising

Salvato65574797 : RT @HuffPostItalia: La Scala di Milano pronta a riempirsi di nuovo: da oggi in vendita biglietti per capienza piena - HuffPostItalia : La Scala di Milano pronta a riempirsi di nuovo: da oggi in vendita biglietti per capienza piena - rep_milano : Scala di Milano, via alla vendita di biglietti per il teatro a capienza piena: gli spettatori passano da 1000 a 2000 - infomobilitaMi : RT @infomobilitaMi: [#Evento] Sabato #9ottobre CORTEO ore 15.00 da piazza San Babila. Percorso: corso Venezia, via Palestro, piazza Cavour,… - quietnesslover : RT @goldenitzan: Bvlgari, teatro alla Scala - Milano, 03/06/2021 -