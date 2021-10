La Sardegna rischia di rimanere senza voli a tariffa agevolata | escluse Volotea e Ita dal bando d’emergenza per il “dopo Alitalia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Laali. A pochi giorni dal fatidico 14 ottobre, data in cuicesserà iin continuità territoriale che garantiscono ai residenti tariffe agevolate per i collegamenti da e per Roma e Milano, è in stallo ilcon cui la Regione deve individuare il vettore cui assegnare temporaneamente il servizio. Sette mesi, per la precisione, a un costo di 37 milioni (al lordo dei ribassi) a titolo di compensazione per le tariffe calmierate, per non lasciare a terra i sardi in attesa delbiennale che comporterà un investimento di 46 milioni l’anno. Vettori esclusi – Le due uniche compagnie (su 11) che hanno risposto all’invito della Regione, sono state fatte fuori. Gli uffici regionali, dell’assessorato dei Trasporti, ...