La riunificazione con Taiwan «se pacifica conviene a tutti»

(Di sabato 9 ottobre 2021) La novità è che non ha pronunciato la formula «senza escludere l’utilizzo della forza». Xi Jinping ribadisce l’impegno alla «» tra Repubblica popolare cinese e, definendola una «questione interna» nella quale non saranno ammesse «interferenze». Lo ha fatto parlando dalla Grande sala del popolo, in occasione del discorso in memoria della rivolta di Wuchang, la scintilla che fece esplodere la rivoluzione Xinhai che portò alla fine della dinastia Qing e alla fondazione della Repubblica di Cina. Quella Repubblica di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il compito storico della completadeve essere assolto, e lo sarà sicuramente. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine. Questo ...... ora che è in grado di contendersi il primato mondialegli USA. Mai come adesso la tensione per ... Parole che sfidano i vertici di Taiwan: ("Ladell'isola è una questione che riguarda ...Joe Biden vuole costruire una nuova architettura di sicurezza in Asia per consentire agli Stati Uniti di restare leader mondiali. Xi Jinping punta a terminare ...Nonostante la loro rivalità politica e storica, sia Pechino che Taiwan derivano infatti la loro legittimità dalla rivoluzione del 1911 e rivendicano entrambi l’eredità del padre fondatore. TG 12:30 di ...