La richiesta di Propaganda a Twitter per la ‘spunta blu’ al premio Nobel Parisi (Di sabato 9 ottobre 2021) “Dear Twitter, what are you waiting for to give our Nobel Prize winner Giorgio Parisi a blue badge?”. Tradotto: “Cara Twitter, cosa stai aspettando a dare la ‘spunta blu’ al premio Nobel Giorgio Parisi?”. È la richiesta fatta da Propaganda Live a Twitter: l’account social della trasmissione in onda su La7 ha infatti ufficialmente chiesto a Twitter di regolarizzare come ‘personaggio famoso’ il premio Nobel per la Fisica, ancora senza ‘spunta blu’, riconoscimento assegnato da Twitter a tutti i personaggi famosi. LEGGI ANCHE –> Giorgia Meloni su Vk, la risposta di Alessio Lasta Dear ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 ottobre 2021) “Dear, what are you waiting for to give ourPrize winner Giorgioa blue badge?”. Tradotto: “Cara, cosa stai aspettando a dare laalGiorgio?”. È lafatta daLive a: l’account social della trasmissione in onda su La7 ha infatti ufficialmente chiesto adi regolarizzare come ‘personaggio famoso’ ilper la Fisica, ancora senza, riconoscimento assegnato daa tutti i personaggi famosi. LEGGI ANCHE –> Giorgia Meloni su Vk, la risposta di Alessio Lasta Dear ...

Advertising

giornalettismo : 'Cara Twitter, cosa stai aspettando a dare la 'spunta blu' al premio Nobel Giorgio Parisi?'. È la richiesta fatta d… - EraldoFR : La patofobia è chiaramente non un difetto genetico del popolo italiano ma la conseguenza di una martellante propaga… - Mimmo30273141 : RT @DSant65: Oggi le comiche. Per elaborare l'abbandono degli italiani alle #UrneFunerarie ,i vermi della propaganda mediatica cercano di g… - GianandreaGorla : RT @DSant65: Oggi le comiche. Per elaborare l'abbandono degli italiani alle #UrneFunerarie ,i vermi della propaganda mediatica cercano di g… - Faniuzza1 : RT @DSant65: Oggi le comiche. Per elaborare l'abbandono degli italiani alle #UrneFunerarie ,i vermi della propaganda mediatica cercano di g… -