La Reggiana passa nel finale: Olbia battuto 2-0 (Di sabato 9 ottobre 2021) La Reggiana continua la sua striscia senza sconfitte e nella gara appena conclusa ha superato anche l'Olbia per 2-0, grazie alla doppietta di Lanini. I granata così hanno conquistato altri 3 punti che cementano la loro leadership nel girone B. Scivola momentaneamente all'undicesimo posto invece l'Olbia, che rischia adesso di farsi superare anche dalla formazioni dietro che ancora devono giocare. La Reggiana supera anche l'Olbia: decisiva la doppietta di Lanini L'Olbia tiene testa per 86?, poi è costretta ad arrendersi davanti alla capolista Reggiana. Così i granata si sono imposti per 2-0 nella gara valida per l'ottava giornata del girone B di Serie C. I sardi partono forte e creano diverse occasioni e ripartenze pericolose. La Reggiana via via ...

