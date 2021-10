La protesta dei no vax diventa guerriglia. Tafferugli nel centro di Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) Che la situazione stesse degenerando, lo si è capito quando un manipolo di facinorosi radunatosi sul piazzale di Porta Pinciana, nel pieno centro di Roma, ha deciso di dare avvio a un corteo non autorizzato. La polizia ha provato a contenerli, e loro allora si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Lì, quando erano da poco passare le cinque del pomeriggio, si è capito che la manifestazione dei No Vax organizzata a Piazza del Popolo - 10 mila partecipanti, fomentati anche da esponenti dell'estrema destra Romana e non solo - si stava trasformando in crescendo di Tafferugli. Poco prima infatti attivisti e militanti antivaccinisti avevano invaso piazzale Flaminio, bloccando il traffico e lanciando oggetti contro gli agenti in tenuta antisommossa. Perché evidentemente ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Che la situazione stesse degenerando, lo si è capito quando un manipolo di facinorosi radunatosi sul piazzale di Porta Pinciana, nel pienodi, ha deciso di dare avvio a un corteo non autorizzato. La polizia ha provato a contenerli, e loro allora si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Lì, quando erano da poco passare le cinque del pomeriggio, si è capito che la manifestazione dei No Vax organizzata a Piazza del Popolo - 10 mila partecipanti, fomentati anche da esponenti dell'estrema destrana e non solo - si stava trasformando in crescendo di. Poco prima infatti attivisti e militanti antivaccinisti avevano invaso piazzale Flaminio, bloccando il traffico e lanciando oggetti contro gli agenti in tenuta antisommossa. Perché evidentemente ...

