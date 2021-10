La piazza di oggi dimostra che il Paese è ancora da ricostruire (Di sabato 9 ottobre 2021) La fotografia di un brusco ritorno al principio di realtà, al limite della “rottura” ha le sinistre sembianze della guerriglia urbana per le strade di Roma e il rumore dello “sfondamento” delle porte della Cgil. Il primo sindacato italiano, che nella storia del Paese ha rappresentato non solo la difesa dei diritti dei lavoratori, ma della democrazia tout court. Un simbolo. Senza voler cedere alla retorica e al ricordo di Guido Rossa, è l’organizzazione sociale che ha coniugato diritti e legalità, battaglia sociale e ripudio della violenza e del terrorismo, perché è vero che i partiti, quelli veri, si sono fatti Stato, ma lo hanno fatto anche i sindacati, rappresentanti di un interesse di parte, nell’ambito di una visione dell’interesse generale del Paese. È un salto di qualità: un’orda di manifestanti, infiltrati dell’estrema destra che nei va bel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) La fotografia di un brusco ritorno al principio di realtà, al limite della “rottura” ha le sinistre sembianze della guerriglia urbana per le strade di Roma e il rumore dello “sfondamento” delle porte della Cgil. Il primo sindacato italiano, che nella storia delha rappresentato non solo la difesa dei diritti dei lavoratori, ma della democrazia tout court. Un simbolo. Senza voler cedere alla retorica e al ricordo di Guido Rossa, è l’organizzazione sociale che ha coniugato diritti e legalità, battaglia sociale e ripudio della violenza e del terrorismo, perché è vero che i partiti, quelli veri, si sono fatti Stato, ma lo hanno fatto anche i sindacati, rappresentanti di un interesse di parte, nell’ambito di una visione dell’interesse generale del. È un salto di qualità: un’orda di manifestanti, infiltrati dell’estrema destra che nei va bel ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Anche oggi in #Sicilia piazze ricche di entusiasmo e calore. Grazie San Cataldo, Porto Empedocle, Favara! Ci vedi… - ciropellegrino : Fra un Rete 4 e un tweet dite a #Meloni e #Crosetto di prendere distanze dal fascismo di oggi in piazza a Roma. O… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Varco001 : RT @ItalianPolitics: I manifestanti di oggi a #Roma avevano avuto SOLO il permesso di un sit-in a Piazza del Popolo. Fatto sta che NESSUN r… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: La piazza di oggi dimostra che il Paese è ancora da ricostruire -