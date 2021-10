La nuova vita in mare di quattro tartarughe caretta caretta (Di domenica 10 ottobre 2021) Un momento emozionante sulla costa di San Giovanni di Sinis vicino Oristano, dove quattro tartarughe caretta caretta sono tornate in mare. Due animali - oltre quarant'anni e oltre 50 chili - vengono da un acquario privato di Alghero da cui sono stati liberati dopo decenni di cattività in pessime condizioni e una lunga battaglia giudiziaria. Monica Pais, veterinaria della Clinica Duemari di Oristano che aveva preso in cura i quattro animali:"É una specie di giusto ritorno per i macelli fatti dall'uomo e liberare soprattutto queste due, che hanno veramente patito il patibile". Alla folla di curiosi intervenuti per l'evento anche la giornalista e divulgatrice ambientale Licia Colò. Le tartarughe sono state equipaggiate con un ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 ottobre 2021) Un momento emozionante sulla costa di San Giovanni di Sinis vicino Oristano, dovesono tornate in. Due animali - oltre quarant'anni e oltre 50 chili - vengono da un acquario privato di Alghero da cui sono stati liberati dopo decenni di cattività in pessime condizioni e una lunga battaglia giudiziaria. Monica Pais, veterinaria della Clinica Duemari di Oristano che aveva preso in cura ianimali:"É una specie di giusto ritorno per i macelli fatti dall'uomo e liberare soprattutto queste due, che hanno veramente patito il patibile". Alla folla di curiosi intervenuti per l'evento anche la giornalista e divulgatrice ambientale Licia Colò. Lesono state equipaggiate con un ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita Si scalda la campagna elettorale, Fiano attacca Michetti E non c'è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba ... L'Anpi chiede lo scioglimento di Lealtà e Azione, Forza Nuova e Casapound. Dato che la Meloni ...

Assalto alla sede della CGIL, domenica presidi a Varese, Busto, Gallarate e Saronno La reazione all'assalto di esponenti di Forza Nuova e dei movimenti no - vax e no - green pass alla sede nazionale della CGIL passa anche dal ...una buona informazione contribuisca a migliorare la vita ...

Nuova vita per la centrale di Corigliano Rossano? Guido: «Enel ragiona sul fotovoltaico ma non sulla bonifica» Corriere della Calabria Che cos’è la vita? È forse, in assoluto, la domanda scientifica – e insieme esistenziale – più complessa: che cos’è la vita? Cosa distingue un organismo vivente da un oggetto inanimato, sop ...

Più forti della X Fragile, un libro che abbatte i muri Viene lanciato dall’Associazione italiana Sindrome X Fragile in occasione del 10 ottobre il volume a fumetti pensato per gli studenti delle scuole, ma adatto a tutti. Nel giorno dedicato alle iniziati ...

