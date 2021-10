La nuova guerra del clima arriva a Glasgow. Basterà? (Di sabato 9 ottobre 2021) Si avvicina a grandi passi l’appuntamento più atteso del 2021 in tema di lotta ai cambiamenti climatici, la Cop26 delle Nazioni Unite, in programma a Glasgow, Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre, dove i governi dei 200 Paesi presenti dovranno assumere impegni concreti per rispettare gli Accordi presi a Parigi nel 2015: mantenere, cioè, l’aumento delle temperature possibilmente non oltre un grado e mezzo e provare così ad evitare una catastrofe planetaria. L’ultimo rapporto Ipcc (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento climatico) dell’Onu è un vero e proprio allarme rosso per l’umanità, “il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti”. Se non si inverte la rotta, avvertono gli scienziati, nel 2030 potremmo arrivare a un grado e mezzo e a fine secolo fino a 4 gradi. Lo stesso papa ... Leggi su formiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Si avvicina a grandi passi l’appuntamento più atteso del 2021 in tema di lotta ai cambiamentitici, la Cop26 delle Nazioni Unite, in programma a, Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre, dove i governi dei 200 Paesi presenti dovranno assumere impegni concreti per rispettare gli Accordi presi a Parigi nel 2015: mantenere, cioè, l’aumento delle temperature possibilmente non oltre un grado e mezzo e provare così ad evitare una catastrofe planetaria. L’ultimo rapporto Ipcc (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamentotico) dell’Onu è un vero e proprio allarme rosso per l’umanità, “il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti”. Se non si inverte la rotta, avvertono gli scienziati, nel 2030 potremmore a un grado e mezzo e a fine secolo fino a 4 gradi. Lo stesso papa ...

