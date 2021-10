La mala-movida dei Parioli | fiumi di alcool per i minorenni L’evento sponsorizzato sui social

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il venerdì notte, a Roma, richiama e genera la cosiddetta “”: gente riversata nelle strade, alcolici a(a volte venduti anche a), ubriachi, incidenti e assembramenti. Proprio ieri sera, i Carabinieri della Compagniae Roma Salaria sono intervenuti in un bar in Piazza Trasimeno e hanno sanzionato il titolare.: alcolici ai, alsuiA seguito di alcune verifiche, infatti, è stata accertata la presenza di circa 150 avventori, tutti assembrati, inoltre i dipendenti del locale sono stati beccati mentre vendevano bevande alcoliche a ragazzi. Per il gestore è scattata la sanzione amministrativa pari a 333,33 euro e ...

