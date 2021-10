La Lituania supera la Bulgaria. Svezia ok e ora vede la Spagna. E Dzeko...

Advertising

tcm24com : Qualificazioni mondiali, Lituania che supera 3-1 la Bulgaria #qualificazioni mondiali - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali, la Bosnia di Dzeko torna a vincere: 2-0 al Kazakistan: Nel girone dell'Italia arrivano i p… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali, la Bosnia di Dzeko torna a vincere: 2-0 al Kazakistan: Nel girone dell'Italia arrivano i p… - RSIsport : ? La Lituania supera la Bulgaria ma resta all'ultimo posto nel gruppo della Svizzera #WCQ2022 #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Lituania supera

La Gazzetta dello Sport

Anche il sabato è giorno di qualificazioni europee al Mondiale di Qatar 2022 e, in attesa di Inghilterra e Polonia, ben 14 squadre si sfidano nel pomeriggio del Vecchio Continente. Labatte la Bulgaria nel girone dell'Italia, che aspetta Svizzera - Irlanda del Nord in serata, mentre la Svezia mette nel mirino la Spagna per il primo posto nel raggruppamento. Sfortunato l'......Nel gruppo A prima vittoria (dopo 2 pari e 3 ko nelle prime 5 gare) per l'Irlanda chein ... nel girone degli azzurri cade la Bulgaria Nel Gruppo C, quello guidato dall'Italia, labatte ...NUR-SULTAN (KAZAKISTAN) - Dopo tre pareggi e una sconfitta, la Bosnia torna finalmente a vincere per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La nazionale di Dzeko vince all'A ...La quarta ondata sta travolgendo alcuni Paesi dell’Est. Record di morti in Russia e di ricoverati in Romania. La situazione è davvero preoccupante. Si tratta dei Paesi con il tasso di vaccinati più ba ...