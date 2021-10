La Giga Grandi Cucine chiude a Scandicci e annuncia il licenziamento dei 40 dipendenti In Veneto 200 a rischio causa crisi di Gas Jeans

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un altro caso di liquidazione d’azienda condeiin Toscana, dopo quello di Gkn deflagrato in estate (la procedura è stata poi revocata dopo l’intervento del tribunale del Lavoro). Ladi(Firenze), acquisita nel 2008 dalla multinazionale americana Middleby Corporation. ha comunicato la decisione al sindacato venerdì. I 40 lavoratori che rischiano il posto hanno indetto sciopero e organizzato un presidio di protesta. In Regione era già in programma per lunedì il tavolo sulla vertenza con sindacato e azienda. “La Fiom da tempo lanciava l’allarme sullaper il disimpegno su”, sottolinea un comunicato del sindacato. “Ad agosto si è dimesso il ...

Advertising

controradio : - AziendaliCrisi : Giga Grandi Cucine, Fabiani all’incontro con lavoratori, sindacati e Comune - studiomarzocchi : Ultima Ora: Scandicci, Giga Grandi Cucine licenzia 40 persone #economia #italia #governo #finanza #politica #news… - toscana24_ : Giga Grandi Cucine in liquidazione, 40 a rischio - NewsToscana : Giga Grandi Cucine, Fabiani all’incontro con lavoratori, sindacati e Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Giga Grandi

'La Fiom da tempo lanciava l'allarme sullaCucine per il disimpegno su Scandicci', sottolinea un comunicato del sindacato. Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del ...Il presidio dopo che la proprietà ha annunciato la messa in liquidazione dell'azienda e il licenziamento dei 40 lavoratori. La decisione a tre giorni dall'incontro sulla vertenza convocato in Regione ...Attesi (tra le polemiche) decine di migliaia di visitatori per il festival di inaugurazione della Gigafactory berlinese di Tesla ...Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, stamani, 8 ottobre, si è recato al presidio dei lavoratori in sciopero davanti ai cancelli di Giga Grandi Cucine ...