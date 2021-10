La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è ‘diversa’: età, marito, figli, come vive (Di sabato 9 ottobre 2021) figlia di una delle coppie storiche e più belle degli anni ’90, quella formata da Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, Natalia Mastrota non è la classica “figlia di” che ci si potrebbe aspettare da due icone del piccolo schermo. Natalia Mastrota è una bellissima ragazza di 25 anni, che conduce in montagna una vita semplicissima, lontana dalle luci della ribalta e che li ha già resi nonni per due volte. Ma facciamo un passo indietro a ricordare la storia della coppia degli anni ’90, sposata dal 1992 al 1998. Natalia Estrada esordisce in tv nel 1993 con il programma Il gioco delle coppie, conducendolo insieme al marito per due ... Leggi su tuttivip (Di sabato 9 ottobre 2021)di una delle coppie storiche e più belle degli anni ’90, quella formata danon è la classica “di” che ci si potrebbe aspettare da due icone del piccolo schermo.è una bellissima ragazza di 25 anni, che conduce in montagna una vita semplicissima, lontana dalle luci della ribalta e che li ha già resi nonni per due volte. Ma facciamo un passo indietro a ricordare la storia della coppia degli anni ’90, sposata dal 1992 al 1998.esordisce in tv nel 1993 con il programma Il gioco delle coppie, conducendolo insieme alper due ...

Advertising

pagnoni_giorgio : RT @ChiccaNunzia: Help! Non ho esattamente uno stuolo di followers, ma ci provo lo stesso (aiutatemi voi con i retweet, magari): per mia fi… - direfuturo_ : RT @Agenzia_Dire: Il ritratto di #GiorgioParisi attraverso le parole della figlia: “Di lui si è sempre detto che avrebbe vinto il #Nobel, m… - Agenzia_Dire : Il ritratto di #GiorgioParisi attraverso le parole della figlia: “Di lui si è sempre detto che avrebbe vinto il… - carloleporoni : @SkyTG24 Tutti i fascisti vennero a galla per sentire le balle del bullo e la bulla dette da giorgia figlia di giorgio - mereu_giorgio : @CristinaShonny Non poteva che essere una bella figlia, vista la madre,bei scatti come sempre, buona serata,???????? -