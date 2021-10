La fidanzata di Amedeo Goria incinta? Il giornalista reagisce così: “Strano, siamo stati attenti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovo caso fuori dal GF Vip: la fidanzata di Amedeo Goria potrebbe essere incinta, la reazione del giornalista nella casa Fuori dalla casa del GF Vip 6 è scoppiato un nuovo caso: Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, è stata immortalata con tubino bianco dal quale intravede un pancino sospetto. I due sono fidanzati da diverso tempo nonostante il giornalista si sia dichiarato single all’interno della casa. Dopo diverse polemiche riguardo le sue attenzioni “troppo affettuose” verso Ainett Stephens, Goria sarebbe al centro di un nuovo gossip: la fidanzata potrebbe essere incinta. L’indicrezione inoltre è circolata su tutti i siti di gossip, arrivando persino a Pomeriggio 5. Quale ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovo caso fuori dal GF Vip: ladipotrebbe essere, la reazione delnella casa Fuori dalla casa del GF Vip 6 è scoppiato un nuovo caso: Vera Miales,di, è stata immortalata con tubino bianco dal quale intravede un pancino sospetto. I due sono fidanzati da diverso tempo nonostante ilsi sia dichiarato single all’interno della casa. Dopo diverse polemiche riguardo le sue attenzioni “troppo affettuose” verso Ainett Stephens,sarebbe al centro di un nuovo gossip: lapotrebbe essere. L’indicrezione inoltre è circolata su tutti i siti di gossip, arrivando persino a Pomeriggio 5. Quale ...

io_surf : RT @lightbluepower: @Jynial Tra l altro uno 19%, l altro 18% e avevano già la clip pronta di Amedeo con la fidanzata forse incinta ?????? #gfv… - lightbluepower : @Jynial Tra l altro uno 19%, l altro 18% e avevano già la clip pronta di Amedeo con la fidanzata forse incinta ?????? #gfvip - vampslayervv : Comunque gli autori avevano messo in scaletta la clip sulla fidanzata di Amedeo poco prima della fine della fine de… - FioG00 : Io comunque ve l'avevo detto che dovevamo far uscire Amedeo ora poverino non dormirà stanotte per la notizia della… - F1Carcarla : DonnaPop ci dice che NON è in arrivo nessun Pieralfonso Goria #GFvip -