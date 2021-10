La discoteca riapre prima del decreto ma i selfie sui social 'richiamano' la Polizia: pizzicati in 300 a ballare (Di sabato 9 ottobre 2021) A poco sono serviti i parcheggiatori ed i buttafuori di vedetta, quando poliziotti e finanzieri sono intervenuti, era già stato tutto documentato con i ... Leggi su today (Di sabato 9 ottobre 2021) A poco sono serviti i parcheggiatori ed i buttafuori di vedetta, quando poliziotti e finanzieri sono intervenuti, era già stato tutto documentato con i ...

