La dea Tacita Muta è un'emblema delle donne costrette così spesso a zittire la propria voce e il proprio pensiero. Lo racconta ora un libro, che parla del passato, ma guarda al (doloroso) presente... (Di sabato 9 ottobre 2021) «"«Zitta e Muta, tu" intimavano i genitori alle bambine, ancora qualche decina di anni fa. Chissà se a qualcuno è mai venuto in mente che l'espressione risale all'antica Roma, quando la maggiore virtù di una donna consisteva nell'essere Tacita Muta, zitta e silenziosa». così scrive Lauretta Colonnelli nel suo libro Storie Meridiane. Lauretta, già autrice di Le muse nascoste, parte da un quadro, una statua, un luogo o un oggetto per raccontarne il mondo dietro. Tra questi lo spunto che più ci è sembrato di bruciante attualità è senz'altro quello approfondito nel capitolo dedicato a Tacita Muta. Il nome è già di per sé molto esplicativo, addirittura ridondante: non solo Tacita ma pure Muta, zitta zittissima, insomma.

