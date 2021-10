La Corte d’Appello ripristina la legge anti aborto in Texas (Di sabato 9 ottobre 2021) Novità per la questione legge anti aborto in Texas: la Corte d’Appello federale di New Orleans ha permesso, infatti, al Texas di ripristinare la legge che vieterà tantissimi degli aborti nello Stato del Texas. La legge era entrata in vigore il 1 settembre, e vieta l’aborto una volta rilevato il battito cardiaco dell’embrione, ossia a circa sei settimane di gravidanza. A sei settimane, però, molto spesso, la maggior parte delle donne non sa ancora di essere incinta. La legge era stata bloccata temporaneamente, grazie al ricorso dell’amministrazione Biden. legge anti aborto in Texas: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Novità per la questionein: lafederale di New Orleans ha permesso, infatti, aldire lache vieterà tssimi degli aborti nello Stato del. Laera entrata in vigore il 1 settembre, e vieta l’una volta rilevato il battito cardiaco dell’embrione, ossia a circa sei settimane di gravidanza. A sei settimane, però, molto spesso, la maggior parte delle donne non sa ancora di essere incinta. Laera stata bloccata temporaneamente, grazie al ricorso dell’amministrazione Biden.in: ...

