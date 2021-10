La Colombia inaugura l’eutanasia attiva | una 51enne ancora “in salute” morirà domani mattina video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sulle tv e sui siti della, doveè comunque legale, il caso Martha Liria Sepúlveda Campo fa scalpore. La donna, 51 anni, ha deciso di morire e i giudici le hanno dato ragione. Sorride serena mentre risponde ai giornalisti che stanno raccogliendo le sue ultime dichiarazioni prima della morte. L’iniezione letale è fissata, alle 7 del mattino. La donna di 51 anni di Medellín, affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), il 10 ottobre si sottoporrà alpur non essendo in fase terminale. Martha rappresenta il primo caso di personasana che sceglie di morire per non soffrire in futuro. La formula è “eutanasia”. Tecnicamente un suicidio assistito, visto che la persona viene uccisa con lo stesso metodo con cui si eseguono le condanne a ...