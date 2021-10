La Cina vuole la riunificazione con Taiwan (Di sabato 9 ottobre 2021) La riunificazione con Taiwan deve essere completata. Lo chiede il presidente cinese Xi Jinping, giorni dopo aver inviato nei pressi dell'isola autonoma un numero record di aerei militari per mettere ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Lacondeve essere completata. Lo chiede il presidente cinese Xi Jinping, giorni dopo aver inviato nei pressi dell'isola autonoma un numero record di aerei militari per mettere ...

Advertising

patosun : @CucchiRiccardo a tutti piace ricevere il pacchetto dalla Cina in 24h ,ma la globalizzazione umana è un processo d… - GiuseppeRinal43 : @MastriTina No la Cina non vuole che arrivi la democrazia ?? poi a noi non conviene sono sessant’anni che da Taiwan… - fisco24_info : Xi: 'Taiwan sarà riunificata a Cina,no interferenze esterne': 'Chi vuole tradire e separare Paese sarà giudicato da… - Vincent20896893 : @TCommodity @gbponz La Cina vuole Taiwan. Nessuno ne parla. - rezende : @Corriere Questa roba è assurda perché Taiwan non vuole più fare par della Cina da non so quanto tempo. È passato i… -