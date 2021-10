La bellezza della vitiligine, il progetto per combattere lo stigma (Di domenica 10 ottobre 2021) La considerano un segno dell’ira degli dei che si è scatenata su una persona: in Africa la vitiligine è una maledizione. Alcune comunità ritengono che quando si incontra qualcuno che convive con questa condizione, la giornata è rovinata: ai bambini si insegna a tornare subito a casa per purificarsi con medicine a base di erbe, in modo da lavare via la sfortuna. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 ottobre 2021) La considerano un segno dell’ira degli dei che si è scatenata su una persona: in Africa la vitiligine è una maledizione. Alcune comunità ritengono che quando si incontra qualcuno che convive con questa condizione, la giornata è rovinata: ai bambini si insegna a tornare subito a casa per purificarsi con medicine a base di erbe, in modo da lavare via la sfortuna.

Advertising

myrtamerlino : Questa mattina ho avuto in collegamento Mario, un signore di 87 anni che a Rieti ha fatto il doppio #vaccino insiem… - teatrolafenice : ?? «?La Bellezza è la moneta della Natura, non bisogna accumularla, ma farla circolare» (John Milton). Buongiorno,… - UffiziGalleries : 'Non so se tutti hanno capito #Ottobre la tua grande bellezza: nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebb… - AnnalisaAntas : RT @wonderful_g: “Sotto l’impeto della sua bellezza gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa b… - AmirZoref : RT @wonderful_g: “Sotto l’impeto della sua bellezza gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa b… -