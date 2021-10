La 16enne Valentina spacciata dai No vax per vittima del vaccino anti Covid. Il padre: «Siete in malafede» (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante una delle manifestazioni No vax organizzate contro i vaccini anti Covid-19 e il Green pass, è circolata la foto di un cartellone che denuncia delle presunte morti a seguito delle somministrazioni. «Alcuni morti dopo l’inoculazione del siero miracoloso» titola il cartello, che riporta un elenco con le foto di 6 giovani tra i 16 e i 25 anni con un ulteriore messaggio: «Chi non combatte l’inoculazione dei giovani col ricatto del metodo mafioso, che uomo è?». L’ultima domanda dovrebbe essere posta all’autore del cartellone stesso, visto che la giovane Valentina di 16 anni citata non si era nemmeno vaccinata. La foto è la stessa pubblicata da Il Resto del Carlino in un articolo del 31 agosto 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovane Valentina Astolfi era deceduta il 29 agosto dopo un ricovero ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante una delle manifestazioni No vax organizzate contro i vaccini-19 e il Green pass, è circolata la foto di un cartellone che denuncia delle presunte morti a seguito delle somministrazioni. «Alcuni morti dopo l’inoculazione del siero miracoloso» titola il cartello, che riporta un elenco con le foto di 6 giovani tra i 16 e i 25 anni con un ulteriore messaggio: «Chi non combatte l’inoculazione dei giovani col ricatto del metodo mafioso, che uomo è?». L’ultima domanda dovrebbe essere posta all’autore del cartellone stesso, visto che la giovanedi 16 anni citata non si era nemmeno vaccinata. La foto è la stessa pubblicata da Il Resto del Carlino in un articolo del 31 agosto 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovaneAstolfi era deceduta il 29 agosto dopo un ricovero ...

Advertising

infoitsalute : La 16enne Valentina spacciata dai No vax per vittima del vaccino anti Covid. Il padre: «Siete in malafede» - ANTHILIA64 : La 16enne Valentina spacciata dai No vax per vittima del vaccino anti Covid. Il padre: «Siete in malafede» - Open B… -

Ultime Notizie dalla rete : 16enne Valentina La 16enne Valentina spacciata dai No vax per vittima del vaccino anti Covid. Il padre: "Siete in malafede" Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovane Valentina Astolfi era deceduta il 29 agosto dopo un ricovero di nove giorni. In mancanza di una causa certa della sua morte, i No vax hanno pensato ...

Societari Assoluti: Tam promossa in Argento ... Martina Cuccù , Greta Luchetti , Valentina Natalucci in 48'56 e la 4x400 con Alice Frontalini , Angelica Ghergo , Greta Luchetti , Valentina Natalucci in 3'55'24. Applausi anche per la 16enne Serena ...

La 16enne Valentina spacciata dai No vax per vittima del vaccino anti Covid. Il padre: «Siete in malafede» Open Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovaneAstolfi era deceduta il 29 agosto dopo un ricovero di nove giorni. In mancanza di una causa certa della sua morte, i No vax hanno pensato ...... Martina Cuccù , Greta Luchetti ,Natalucci in 48'56 e la 4x400 con Alice Frontalini , Angelica Ghergo , Greta Luchetti ,Natalucci in 3'55'24. Applausi anche per laSerena ...